В Киеве обсудили, как Украина укрепляет цифровую защиту

Как Украина укрепляет цифровую защиту обсудили на Киевском Международном Форуме по Кибербезопасности (Kyiv International Cyber Resilience Forum, KICRF) - ведущем ежегодном мероприятии в области кибербезопасности Украины и Центрально-Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия.

Форум, который традиционно объединяет экспертов по кибербезопасности, представителей государственного сектора, бизнеса и международных организаций, является ключевой площадкой для обсуждения стратегий защиты от кибератак и формирования совместных действий по противодействию глобальным цифровым угрозам.

Фото: панельная дискуссия KICRF с участием Евгения Владимирова, Артема Скрипника, Романа Соболя, Валерия Кулика-Куличенко и Сергея Галагана

Особое внимание нынешнего форума направлено на вызовы, стоящие перед Украиной в условиях агрессивных хакерских атак со стороны России. В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия "Поле кибербитвы: как Украина противостоит российской хакерской атаке", в которой приняли участие ведущие эксперты по кибербезопасности.

Спикерами дискуссии стали Евгений Владимиров, директор Центра кибербезопасности Национальной академии Службы безопасности Украины; Валерий Кулик-Куличенко, заместитель Председателя Укртрансбезопасности по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации; Роман Соболь, заместитель директора департамента безопасности НАК "Нафтогаз Украины"; Сергей Галаган, член правления НЭК "Укрэнерго" и Артем Скрипник, CEO Favbet Tech.

"В условиях современной кибервойны мы понимаем, что каждая украинская компания, каждый государственный орган является потенциальной мишенью. За последние два года мы столкнулись с беспрецедентным ростом количества и сложности атак, и одновременно - получили бесценный опыт, который стоит распространять и масштабировать. Именно поэтому FAVBET Tech сегодня участвует в KICRF и вместе с другими компаниями работает над развитием киберустойчивости Украины", - отметил Артем Скрипник.

В этом году IT-компания FAVBET Tech поддержала мероприятие и стала партнером KICRF, что является продолжением усилий по развитию кибербезопасности в Украине и расширению сотрудничества для борьбы с цифровыми угрозами. С 2022 года компания является частью украинской цифровой армии, участвует в разработке ПО для нужд войска, а с 2024 - является партнером ОО "Киберполк", занимающейся военно-информационными операциями и подготовкой специалистов по кибербезопасности.