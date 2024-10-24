В Киеве, Днепре и Львове переселенцам пока труднее всего удовлетворить свои потребности: как это изменить

Максимум 10% украинцев считают, что в их городах экономические потребности внутриперемещенных лиц удовлетворяют эффективно. Наименьший показатель – 3%, в Киеве, Днепре на Одессе. Самый высокий – в Хмельницком и Ивано-Франковске. Большинство общин относятся к ВПЛ как к временному явлению, что не способствует увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты и не делает общины более конкурентными.

Об этом заявила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она отметила, что только в таких городах, как Хмельницкий и Ивано-Франковск, экономические потребности ВПЛ вроде трудоустройства, справедливой заработной платы или продвижения по службе считают эффективными 10% опрошенных граждан. Это пока самый высокий показатель, пояснила Шуляк, самый низкий - 3%, в Киеве, Днепре и Одессе, немного выше во Львове - 4%. Но это почти втрое ниже, чем в том же Хмельницком. Но даже в прифронтовом Харькове так считают 7% граждан.

"В общем, мы видим достаточно тревожную ситуацию. Поскольку гораздо больше украинцев считают, что принимающие общины способствуют интеграции ВПЛ, обеспечивая их как жилищные нужды, так и экономические. Даже в приведенных выше Хмельницком и Ивано-Франковске количество граждан, которые считают, что экономические потребности ВПЛ удовлетворяются неэффективно 23% и 33% соответственно", - подчеркнула Шуляк.

В Киеве, Львове и Днепре процент граждан, считающих неэффективным и крайне неэффективным удовлетворение, в частности, экономических потребностей переселенцев в разы выше, чем процент тех, кто оценивает этот показатель положительно. Так, для Киева процент граждан, оценивающих данную ситуацию негативно, составляет 37%. В Днепре – 40%, а во Львове – 27%.

"Как мы знаем, из-за войны количество жителей в отдельных общинах выросло на 25%, что существенно увеличивает нагрузку на сеть социальных услуг — образование, медицину, административные услуги и т.д. Следовательно, некоторые принимающие общины относятся к ВПЛ как к временным жителям. Но с точки зрения зрения развития общины такой подход в большинстве своем неэффективен", - считает Шуляк.

Парламентарий напомнила, что в настоящее время в Украине насчитывается более 4 млн внутренне перемещенных лиц, 26% из которых нуждаются в социальной защите. Причем речь идет не только о решении их жилищного вопроса, но и о помощи в трудоустройстве, экономической и социальной реинтеграции.

"И ключевая роль в этом процессе именно у принимающих общин. Некоторые из них понимают важность создания условий для оседлости переселенцев на их территории, поскольку это поможет им увеличить налоговые поступления в местные бюджеты и конкурентность перед другими общинами, а некоторые - нет", - подчеркнула Шуляк.

Она пояснила, что значительное количество украинских общин до сих пор относятся к переселенцам как к временному явлению, поэтому и сами ВПЛ не стремятся оставаться там надолго. И это нужно исправлять – создавать для переселенцев все условия, чтобы им хотелось сделать новые места своего проживания своим домом. Поэтому именно от органов местного самоуправления будет зависеть, будут ли созданы на их территории возможности для этого.

Кроме этого, отметила Шуляк, и на уровне центральной власти нужны шаги, которые будут способствовать "оседлости" ВПЛ. К примеру, значительно больший процент переселенцев останется в принимающих общинах, если у них будет возможность купить там жилье. Это можно было бы сделать как за счет средств от программы "єВідновлення", которая предусматривает целевые средства на приобретение нового жилья вместо уничтоженного, так и за счет государственной льготной ипотеки "єОселя".

"Но такая возможность для ВПЛ пока отсутствует. В частности, Правительство так и не расширило "єВідновлення" для граждан, чье уничтоженное или поврежденное жилье осталось на временно оккупированных территориях, и не полностью сделало доступными для переселенцев программы "єОселя", - подчеркнула Шуляк.

Она напомнила, что в этом месяце для ВПЛ Правительство до 10 лет увеличило возраст жилья, которое можно купить с помощью "єОселя". Но пока не прислушался к рекомендации снизить процентную ставку с 7% до 3% и размер первого взноса с 15% до 10%.

"Определенные сдвиги все-таки есть, но они в целом пока не удовлетворяют реальные потребности ВПЛ. Это крайне важно изменить как в отношении "єВідновлення", так и в отношении "єОселя". Общины от этого только выиграют", - резюмировала Шуляк.

Напомним, что внутренне перемещенные лица могут приобрести жилье в кредит по льготной ставке 3% годовых сроком до 30 лет. Первоначальный взнос составляет 6% от стоимости жилья.