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В Киеве слышны взрывы, работает ПВО

Пятница 06 декабря 2024 01:09
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В Киеве слышны взрывы, работает ПВО Фото: силы ПВО сбивают вражеские воздушные цели (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия в ночь на 6 декабря снова пытается атаковать Киев дронами. В столице работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – написал в 01:01 Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:09, регионы, где объявили тревогу, за последние минут 40 не изменились. В частности, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях. В то же время, как это происходит постоянно, темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

В Киеве слышны взрывы, работает ПВО

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