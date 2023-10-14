В Киеве из-за аварии без воды остались несколько домов

В Киеве на углу улиц Большая Васильковская и Лабораторная произошло повреждение водопроводной сети. Несколько домов сейчас осталось без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, водоснабжение отсутствует по адресам:

ул. Большая Васильковская, 106, 108, 110, 112.

Однако для обеспечения потребителей водой на место уже направлена автоцистерна. Она будет находиться между домами №106 и 108.

Фото: в Киеве произошла авария на водопроводе (t.me/KyivCityOfficial)

"Специалисты "Киевводоканала" уже работают над ликвидацией аварии, для этого придется выполнить разрытие", - пояснили в администрации.

В то же время КГГА предупредила, что в настоящее время перекрыта одна полоса дорожного движения, свободными для проезда остаются 3 полосы.

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