У Києві завтра пройде прощання з Леонідом Кравчуком: час та місце

У вівторок, 17 травня, відбудеться церемонія прощання з Президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком. Представників ЗМІ просять завчасно пройти акредитацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

Підтвердження акредитації буде надіслано на електронну пошту.

Робота представників ЗМІ передбачена або в Українському домі (до 50 осіб), або біля будівлі УНІАН на виході з Українського дому (до 50 осіб).

Вхід за паспортами та редакційними посвідченнями з 9:30 з вул. Хрещатик, біля інформаційної агенції УНІАН.

Акредитація представників ЗМІ до 19:30 за посиланням .

Нагадаємо, перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня 2022 року. Політик помер на 89 році життя після тривалої хвороби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.