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У Києві завтра пройде прощання з Леонідом Кравчуком: час та місце

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Київ, Понеділок 16 травня 2022 18:20
У Києві завтра пройде прощання з Леонідом Кравчуком: час та місце Фото: Леонід Кравчук (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

У вівторок, 17 травня, відбудеться церемонія прощання з Президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком. Представників ЗМІ просять завчасно пройти акредитацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

Початок церимонії прощання об 11:00. Місце проведення: Український дім, вул. Хрещатик, 2.

Акредитація представників ЗМІ до 19:30 за посиланням.

Вхід за паспортами та редакційними посвідченнями з 9:30 з вул. Хрещатик, біля інформаційної агенції УНІАН.

Робота представників ЗМІ передбачена або в Українському домі (до 50 осіб), або біля будівлі УНІАН на виході з Українського дому (до 50 осіб).

Підтвердження акредитації буде надіслано на електронну пошту.

Нагадаємо, перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня 2022 року. Політик помер на 89 році життя після тривалої хвороби.

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