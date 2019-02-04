У Києві завтра очікується мокрий сніг та ожеледиця

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Температура вночі від 0 до -2, вдень - від +1 до +3

У Києві завтра, 5 лютого, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра у столиці вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 0 до -2, вдень - від +1 до +3.

"Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 лютого 2019 року в Україні без опадів, хмарно, місцями з проясненнями, температура повітря вдень підніметься до +13.

За даними синоптиків, на заході без опадів, хмарно, температура повітря вдень від +3 до +7, вночі від +1 до +4. На півночі України хмарно, температура повітря вдень від +3 до +6, вночі від +1 до +3. У центрі без опадів, вдень від +3 до +7, вночі від +1 до +3.

Як писав Styler, у найближчі дні в Україні очікується різке похолодання. Так, за прогнозами синоптика Наталки Діденко, зниження температури найсильніше відчують мешканці сходу, де нічна температура знизиться до -11 градусів.

Похолодання протриває до кінця тижня, а за попередніми прогнозами, з 10 лютого в Україну прийде чергове потепління.