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В Києві замінять майже 200 застарілих світлофорів

Новини » Інфраструктура    06.03.2019 - 15:40
В Києві замінять майже 200 застарілих світлофорів
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Адресний перелік затверджено розпорядженням КМДА №363

У 2019-2022 роках в усіх районах Києва реконструюють 189 застарілих світлофорних об’єктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На балансі комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" перебувають 646 світлофорних об’єктів, більшість із яких було побудовано в минулому столітті. У зв’язку із багаторічною експлуатацією, їхні мережі електроживлення (кабель живлення) та мережі керування (контрольний кабель) потребують заміни, зазначили у КМДА. 

КП "Центр організації дорожнього руху", який визначено замовником відповідних робіт, має в установленому порядку отримати вихідні дані для проектування, обрати генеральні проектну та підрядну будівельну організації.

Цим розпорядженням КМДА також пропонується впровадити на світлофорних об’єктах автоматизовану систему керування обліку електроенергії.

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, для визначення технічного стану світлофорних об’єктів у 2017 році наказом комунального підприємства "Київдорсервіс" була створена спеціальна комісія. Вона затвердила адресний перелік світлофорних об’єктів, які потребують оновлення у зв’язку із відсутністю обліку електроенергії, необхідністю заміни мереж електроживлення та керування.

Фінансування робіт з реконструкції світлофорних об’єктів здійснюватиметься у рамках Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки.

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