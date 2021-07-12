У Києві затримали "валютних" шахраїв, які під час втечі скоїли наїзд на поліцейського

У столиці правоохоронці затримали жінку та чоловіка, які ошукали місцевого жителя на 46 тисяч доларів. Під час спроби втечі шахраї скоїли наїзд на співробітника поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Київської міської прокуратури.

"Повідомлено про підозру чоловіку та жінці, які під приводом обміну валют заволоділи грошами киянина у сумі 46 тисяч доларів США та здійснили наїзд на поліцейського під час спроби втечі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зловмисники розмістили оголошення в Інтернеті щодо обміну іноземної валюти за вигідним курсом.

В результаті чого, потерпілий домовився про зустріч з останніми з метою обміну доларів.

"Під час зустрічі потерпілий сів до автомобіля зловмисників та передав гроші для обміну. Шахраї передали йому сумку з купюрами, схожими на гривні. Виходячи з автомобіля, потерпілий побачив, що замість грошей йому надали сувенірні купюри і почав вимагати повернути йому кошти. Та зловмисники швидко зірвались з місця та намагались на автомобілі втекти з місця злочину", - розповідають у прес-службі.

Крім цього, під час переслідування працівниками поліції жінка, яка перебувала за кермом, пошкодила декілька припаркованих автомобілів та здійснила наїзд на поліцейського, завдавши йому тілесних ушкоджень. Інший співучасник в цей час вибіг з автомобіля та втік.

Відомо, що кермувальницю авто затримали у порядку ст. 208 КПК України. Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 КК України.

Зокрема, правоохоронцям вдалося встановити спільника та затримати його на території Дніпропетровської області. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 КК України, а частину викрадених у потерпілого коштів вилучено.

Наразі до обох підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 688 тисяч гривень.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.