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У Києві затримали кримінального авторитета, якого вже тричі депортували з України

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Субота 19 червня 2021 12:21
У Києві затримали кримінального авторитета, якого вже тричі депортували з України Фото: у Києві затримали кримінального авторитета "Діда" (facebook.com/DSI.police.ukraine)
Автор: РБК-Україна

У Києві затримали кримінального авторитета на прізвисько "Дід". Його тричі депортували з України, а востаннє - заборонили в'їзд на 15 років.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Мова йде про 56-річного громадянина Вірменії, який був неодноразово судимий. Він відбував 12-річне покарання у виправних колоніях в Херсонській та Львівській областях, де мав статус так званого "смотрящого".

У лютому 2019 року Ужгородський міськрайонний суд прийняв рішення про видворення зловмисника за межі України. Однак вже за два місяці "Дід" повернувся в країну, після чого його знову затримали.

Вдруге його видворили у серпні 2019 року із забороною в’їзду на п‘ять років. Змінивши ім‘я, "Дід" повернувся в Україну літаком вже в жовтні 2019 року. Кілька місяців потому правоохоронці викрили зловмисника.

Третє видворення "авторитета" відбулося у липні 2020-го. Тоді йому заборонили в’їзжати в Україну до 2035 року.

Оперативники отримали інформацію про чергову спробу незаконного повернення "авторитета" в Україну через пункт пропуску Волинської митниці.

Учора, 18 червня, правоохоронці затримали "Діда" на підставі рішення суду. "Авторитета" поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні з подальшим примусовим видворенням.

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