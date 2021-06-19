У Києві затримали кримінального авторитета, якого вже тричі депортували з України

У Києві затримали кримінального авторитета на прізвисько "Дід". Його тричі депортували з України, а востаннє - заборонили в'їзд на 15 років.

Мова йде про 56-річного громадянина Вірменії, який був неодноразово судимий. Він відбував 12-річне покарання у виправних колоніях в Херсонській та Львівській областях, де мав статус так званого "смотрящого".

У лютому 2019 року Ужгородський міськрайонний суд прийняв рішення про видворення зловмисника за межі України. Однак вже за два місяці "Дід" повернувся в країну, після чого його знову затримали.

Вдруге його видворили у серпні 2019 року із забороною в’їзду на п‘ять років. Змінивши ім‘я, "Дід" повернувся в Україну літаком вже в жовтні 2019 року. Кілька місяців потому правоохоронці викрили зловмисника.

Третє видворення "авторитета" відбулося у липні 2020-го. Тоді йому заборонили в’їзжати в Україну до 2035 року.

Оперативники отримали інформацію про чергову спробу незаконного повернення "авторитета" в Україну через пункт пропуску Волинської митниці.

Учора, 18 червня, правоохоронці затримали "Діда" на підставі рішення суду. "Авторитета" поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні з подальшим примусовим видворенням.