У Києві тимчасово змінять роботу кілька тролейбусів

Зміни графіка пов'язані з ліквідацією аварії на водопровідній мережі
У Києві змінили маршрут руху тролейбусів №16, №6, №18 у зв'язку з ліквідацією аварії на водопровідній мережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Як повідомляється, в неділю, 10 лютого, продовжено виконання робіт по ліквідації аварії на водопровідній мережі по вул. Січових Стрільців, 25.
"Рух тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18 на ділянці від вул. Чорновола до Майдану Незалежності закрито", - йдеться в повідомленні.
Для забезпечення пасажирських перевезень організовується рух за наступними маршрутами:
Також повідомляється про зміну руху тролейбусів № 19 і №23.
"З 6:15 змінено рух тролейбусів маршрутів №19, 23 з-за продовження робіт з відновлення проїзної частини після аварії на мережах "Київводоканалу" (вул. Дорогожицька, 2)", - додали у відомстві.
Рух тролейбусів маршруту № 19 організовано до Мотозаводу; маршруту № 23 по вулиці Іллєнка.
Нагадаємо, у київському метрополітені з'являться табло із зворотним відліком часу до прибуття поїздів.
Раніше повідомлялося, що ремонт і будівництво доріг державного значення в Україні у 2019 році буде направлено 19 млрд грн.