У Києві тимчасово змінять роботу кілька тролейбусів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зміни графіка пов'язані з ліквідацією аварії на водопровідній мережі

У Києві змінили маршрут руху тролейбусів №16, №6, №18 у зв'язку з ліквідацією аварії на водопровідній мережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як повідомляється, в неділю, 10 лютого, продовжено виконання робіт по ліквідації аварії на водопровідній мережі по вул. Січових Стрільців, 25.

"Рух тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18 на ділянці від вул. Чорновола до Майдану Незалежності закрито", - йдеться в повідомленні.

Для забезпечення пасажирських перевезень організовується рух за наступними маршрутами:

тимчасового автобусного маршруту № 16Тр "Майдан Незалежності - вул. Дорогожицька";

тролейбусів маршруту № 6 від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська";

тролейбусів маршруту № 16 від вул. Академіка Туполєва до станції метро "Площа Льва Толстого";

тролейбусів маршруту № 18 від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

Також повідомляється про зміну руху тролейбусів № 19 і №23.

"З 6:15 змінено рух тролейбусів маршрутів №19, 23 з-за продовження робіт з відновлення проїзної частини після аварії на мережах "Київводоканалу" (вул. Дорогожицька, 2)", - додали у відомстві.

Рух тролейбусів маршруту № 19 організовано до Мотозаводу; маршруту № 23 по вулиці Іллєнка.

Нагадаємо, у київському метрополітені з'являться табло із зворотним відліком часу до прибуття поїздів.

Раніше повідомлялося, що ремонт і будівництво доріг державного значення в Україні у 2019 році буде направлено 19 млрд грн.