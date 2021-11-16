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У Києві біля суду стріляли в чоловіка, введено поліцейську спецоперацію

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 13:49
У Києві біля суду стріляли в чоловіка, введено поліцейську спецоперацію Фото: поліція проводить спецоперацію (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У Святошинському районі Києва невідомий з автомобіля вистрілив у чоловіка. Йому надається медична допомога, в місті введена поліцейська спецоперація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мельниченка невідомий з автомобіля вистрілив у чоловіка.

"Потерпілому надають медичну допомогу. Для розшуку і затримання зловмисника в столиці введена спеціальна поліцейська операція і орієнтовані всі підрозділи поліції", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть очевидці в соціальних мережах, стрілянина сталася біля Києво-Святошинського районного суду Київської області. А стріляли в чоловіка, який вийшов з будівлі суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, в Подільському районі чоловік влаштував стрілянину в повітря, його затримали та повідомили про підозру.

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