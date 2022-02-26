У Києві знову оголошена повітряна тривога
У Києві знову оголошена повітряна тривога. Мешканцям терміново необхідно перейти в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.
"У Києві знову оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - закликали киян.
У КМДА також нагадують, що станції метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують.
"У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", - додають у повідомленні.
Нагадаємо, якщо включають сирени цивільної оборони, то необхідно вимкнути світло і спуститися в укриття. У Києві це, як правило, підвальні приміщення, підземні паркінги, переходи і станції метро.
Разом з тим, жителів Києва попросили не переміщатися між правим і лівим берегом столиці та не перетинати мости через Дніпро.