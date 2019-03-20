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У Києві затвердили план перспективного розвитку на 2019-2021 роки

Новини » Політика    20.03.2019 - 13:19
У Києві затвердили план перспективного розвитку на 2019-2021 роки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затверджені завдання та план заходів, які сприятимуть інноваційному розвитку Києва

У Києві сьогодні, 20 березня, затвердили план перспективного розвитку на 2019-2021 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Розпорядженням КМДА №454 затверджені пріоритетні завдання та план заходів, які сприятимуть інноваційному розвитку Києва.

Зокрема, протягом 2019-2021 років планується створити віртуальний бізнес-центр щодо отримання всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів бізнесу.

Документом також передбачена підтримка інноваційного розвитку шляхом впровадження програм підтримки стартапів, малого і середнього підприємництва.

Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств, забезпечення прозорості у сфері земельних відносин, підвищення ефективності управління транспортною системою міста Києва, підвищення безпеки дорожнього руху та збільшення внутрішніх та іноземних туристів названі серед пріоритетних завдань міста.

Крім того, передбачена розробка та затвердження концепції збереження та розвитку ландшафтів Києва, а також містобудівної концепції Київської агломерації. У зв'язку з цим заплановано оновлення рухомого складу громадського транспорту.

План заходів також містить пріоритетні завдання в галузі охорони здоров'я, освіти, надання адміністративних послуг, підвищення безпеки у столиці та збереження об'єктів культурної спадщини міста Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в 2019 року має почати виконувати роботу інспекція з паркування.

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