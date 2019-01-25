У Києві помер журналіст Микола Бабич

Смерть спричинила реакція на наркоз, введений перед плановою операцією
Редактор інформаційного агентства УНІАН Микола Бабич помер у Києві 25 січня після уколу з анастезією під час планової операції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.
Як зазначається, серце 48-річного журналіста перестало битися близько 17:00.
"Ми точно не залишимо смерть 48-річного Миколи, який пішов на просту планову операцію до київської лікарні, без точного встановлення причини трагедії. Люди не мають помирати від уколу з анестезією", - зазначили в інформагентстві.
У Бабича залишились дружина і троє дітей. Про деталі, час та місце прощання з журналістом колеги журналіста обіцяють повідомити згодом.
Журналістка Тетяна Висоцька у Facebook також написала, що смерть Бабича стала "реакцією на наркоз, введений перед нескладною операцією".
РБК-Україна писло, що 11 січня у Польщі у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинув український журналіст Роман Кісіль.