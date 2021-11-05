ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Києві збій у роботі громадського транспорту. Введено оперативне положення

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 08:37
У Києві збій у роботі громадського транспорту. Введено оперативне положення Фото: у Києві збій у роботі громадського транспорту (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту через скупчення автотранспорту. На лівому березі - затори на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастрансу".

Затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковського- бул. Перова- пр. Шухевича з причини скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

За даними Google Maps, у Києві утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на бульварі Перова, Північному мосту, Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського.

У Києві збій у роботі громадського транспорту. Введено оперативне положення

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
В Україні з початку року понад 30 неповнолітніх скоїли ДТП, - Венедіктова
В Україні з початку року понад 30 неповнолітніх скоїли ДТП, - Венедіктова
DAILY
Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин