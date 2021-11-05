У Києві збій у роботі громадського транспорту. Введено оперативне положення
Фото: у Києві збій у роботі громадського транспорту (facebook.com/Kyivpastrans)
У Києві стався збій у роботі громадського транспорту через скупчення автотранспорту. На лівому березі - затори на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастрансу".
Затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковського- бул. Перова- пр. Шухевича з причини скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.
Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).
За даними Google Maps, у Києві утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на бульварі Перова, Північному мосту, Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського.