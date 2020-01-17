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У Києві пройшла акція проти "корупційних схем" Сенниченко та Беспалова у ФДМ

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 18:35
У Києві пройшла акція проти "корупційних схем" Сенниченко та Беспалова у ФДМ
Фото: акція протесту під ФДМУ (ukranews.com)

Активісти вимагала від голови відомства припинити практику призначення на посади корупціонерів

У Києві, 17 січня, активісти ввлаштували акцыю протесту під будівлею Фонду держмайна з вимогою до голови ФДМ Дмитра Сенниченко припинити практику призначення на посади корупціонерів, серед яких вони вважають Олексія Беспалова, а також припинити корупційні схеми у відомстві. Про це повідомляють"Українські новини", передає РБК-Украина.

Протестувальники вийшли на вулиці з плакатами в руках "Сенниченко і Беспалов. Ми не сліпі!", "Сенниченко – новий, схеми – старі", "Беспалов очолив корупційні схеми Сенниченко", "Беспалов + Сенниченко = корупція", "Не корупції у Фонді держмайна!" та інші.

"Ми чекали від нової влади прозорих конкурсів, призначень дійсно нових осіб на високі посади, знищення з корупцією. Але на прикладі ФДМ ми бачимо, що чекали марно. Ніби як "нове обличчя" Сенниченко взяв і призначив в наглядову раду кількох обленерго Беспалова, якого вже ловили на корупції!" - зазначила одна з активісток.

У Києві пройшла акція проти &quot;корупційних схем&quot; Сенниченко та Беспалова у ФДМ

Також протестувальники підняли питання прозорості конкурсів на посади, що проводяться під егідою Дмитра Сенниченко.

"Треба приділити пильну увагу проведенню конкурсів у Фонді держмайна. Все вказує на те, що вони проходять з усіма можливими порушеннями, щоб Сенниченко міг розставити своїх людей. І треба перевірити причини, по яким будуть відхиляти неугодних кандидатів", - упевнений активіст Віталій.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Сенниченко призначив у наглядові ради відразу трьох обленерго Олексія Беспалова, якому НАБУ висуває підозри у кримінальному злочині.

"Беспалов – підозрюваний у справі про виведення державних коштів на рахунки приватної компанії "Енергомережа". Нове призначення дозволяє чиновнику на законодавчому рівні реалізовувати не тільки економічні схеми з підконтрольними ФДМ обленерго, але і схеми з приватизацією державних компаній", - повідомлялося в ЗМІ.

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