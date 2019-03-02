У Києві відбувся щорічний марш "Національних дружин"

Фото: щорічний марш "Національних дружин" (з відкритих джерел)

"Національні дружини" відзначили у Києві другу річницю створення

Сьогодні, 2 березня, у Києві відбувся другий щорічний марш "Національних дружин". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію заходу на сторінці "Національних дружин" у Facebook.

У заході взяли участь близько 2000 українських дружинників з 20 областей України, їх керівники, а також лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький.

Другий щорічний марш представників Національних дружин розпочався на Майдані незалежності з почесного вручення прапорів найбільш активним регіональним осередкам. У цьому році їх отримали Луцький та Івано-Франківський підрозділи.

Після урочистої церемонії до учасників заходу звернувся колишній керівник добровольчого полку "Азов", а нині народний депутат і лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький. Він сказав, що пишається нинішніми здобутками українських дружинників і сподівається, що вони стануть прикладом для підростаючого покоління і нинішніх політиків.

"Два роки тому ветерани війни на Сході, "азовці", заклали фундамент для створення в Україні "Національних дружин". Сьогодні ми бачимо успішність цього починання. Такі організації потрібні і важливі для України. Наше завдання – стати прикладом для української молоді і побудувати справжній національнмй уряд, який поведе країну вперед. Наша держава вже так втомилася від хаосу, від безладу, від російської агресії. Вона вимагає нового бачення і людей, які здатні захистити її. Пора переходити в наступ", – заявив Білецький.

Під час виступу лідер "Національного корпусу" також прокоментував нещодавній корупційний скандал з розкраданням коштів українського оборонпрому і підкреслив, що "Національні дружини" і надалі будуть жорстко реагувати на подібні ситуації.

"Зараз багато політиків зображують із себе справжніх патріотів, заявляють, що Україна – понад усе, а в цей час обкрадають українську армію і кожного українця. Нам не потрібні такі Свинарчуки! Де вони були, коли стався вибух в Ічні? Але там були наші хлопці, які допомагали людям і МНС. Це справжні справи, а не просто красиві слова", – зазначив Білецький.

Як повідомляють представники "Національних дружин", за останній рік чисельність їх організації збільшилася майже втричі і продовжує зростати. Для всіх нових бійців сьогодні в Києві провели церемонію посвяти.