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У Києві сталося жорстоке пограбування: чоловіка розстріляли за мільйони гривень

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Україна, Київ, Четвер 27 січня 2022 23:36
У Києві сталося жорстоке пограбування: чоловіка розстріляли за мільйони гривень Фото: у Києві через мільйони розстріляли чоловіка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

У Києві сталося жорстоке пограбування. Чоловіка розстріляли через велику суму грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.

Напад стався в в Голосіївському районі столиці на вулиці Паньківській.

"Чоловіка розстріляли з вогнепальної зброї і забрали близько десяти мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці події працює поліція.

Всіх свідків того, що сталося просять інформувати про це поліцію.

Нагадаємо, що у Києві розстріляли автомобіль. У нього випустили відразу чотири кулі.

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