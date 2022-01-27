У Києві сталося жорстоке пограбування: чоловіка розстріляли за мільйони гривень
Фото: у Києві через мільйони розстріляли чоловіка (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві сталося жорстоке пограбування. Чоловіка розстріляли через велику суму грошей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.
Напад стався в в Голосіївському районі столиці на вулиці Паньківській.
"Чоловіка розстріляли з вогнепальної зброї і забрали близько десяти мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Зараз на місці події працює поліція.
Всіх свідків того, що сталося просять інформувати про це поліцію.
Нагадаємо, що у Києві розстріляли автомобіль. У нього випустили відразу чотири кулі.