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У Києві сталося ДТП з маршруткою, є загиблі і постраждалі

Київ , Неділя 04 жовтня 2020 13:40
У Києві сталося ДТП з маршруткою, є загиблі і постраждалі
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 4 жовтня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі. В результаті постраждали дві людини, ще одна загинула.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Зі слів свідків, люди переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, а водій маршрутного таксі не зупинився і збив трьох пішоходів.

"Одна жінка залишилася під автобусом і швидка, яка приїхала на місце, констатувала факт смерті. Ще двох людей госпіталізували. Трохи пізніше водій маршрутки сказав, що у нього відмовили гальма", - йдеться в повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група. Подробиці аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше в Чернігівській області сталося зіткнення "Камазу" і Infinity, в результаті якого в легковому авто загинули чоловік і жінка у віці до 25 років.

Крім цього, раніше повідомлялося про ДТП в Хмельницькій області за участю легкового автомобіля і вантажівки. В результаті аварії постраждали сім осіб, у тому числі діти.

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