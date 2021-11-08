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У Києві стався збій в роботі громадського транспорту: де ускладнено рух

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 08:53
У Києві стався збій в роботі громадського транспорту: де ускладнено рух Фото: у Києві стався збій в роботі громадського транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні вранці у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Автобуси та тролейбуси курсують з відхиленням від графіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс.

Зокрема, затримується рух автобусів № 21,73,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к. за напрямком Керченська площа - проспект Шухевича - проспект Степана Бандери через скупчення автотранспорту.

На місце викликано поліцію.

Крім того, було введено оперативне положення №4 ( рух транспорту без дотримання розкладу).

Також стало відомо про затримку руху тролейбусів № 25, 27, 29, 30, 31, 34 по проспекту С. Бандери,21 в напрямку ст. "Зеніт" з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Після чого, о 08:35 рух відновлено, однак курсування здійснюється з відхиленням від графіка.

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