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У Києві приспустять найбільший прапор України: у чому причина

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Київ, Вівторок 14 червня 2022 13:31
У Києві приспустять найбільший прапор України: у чому причина Фото: сьогодні найбільший прапор України приспустять (kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 14 червня, в Києві приспустять найбільший державний прапор України. У цей час буде проводитися заміна полотна на нове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

"14 червня полотно головного прапора замінять новим, оскільки попереднє отримало пошкодження", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що через погодні умови прапор буде піднято лише завтра, 15 червня.

"За прогнозом синоптиків, сила вітру протягом доби сягатиме 50 км/ч. тому прапор знову майорить над столицею 15 червня", - йдеться в повідомленні.

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