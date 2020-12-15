ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві з'явиться Алея праведників і меморіал Голокосту. Зеленський підписав указ

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 18:36
У Києві з'явиться Алея праведників і меморіал Голокосту. Зеленський підписав указ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру. Згідно з документом, в заповіднику "Бабин Яр" з'явиться Алея праведників і меморіал Голокосту.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що Зеленський підтримав ініціативу громадськості, благодійників щодо створення меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

Також Кабінет міністрів має затвердити план заходів до 80-ї річниці трагедії, в тому числі передбачивши встановлення композиційних елементів Алеї праведників і завершення облаштування музею пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру.

Крім того, уряду доручили провести траурні заходи і міжнародну наукову конференцію, продовжити пошукові роботи в Бабиному Яру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль підтримав проект створення Меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру.

Минулого року з'явився проект меморіалу Голокосту. Очікується, що він буде мати виставкові простори для основної та змінної експозицій, освітній і дослідницький центри, простір для публічних заходів, приміщення для архіву та музейної колекції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Володимир ЗеленськийБабий ЯрГолокост

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся