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У Києві перекинувся автомобіль через ДТП, постраждали двоє людей

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 12:28
У Києві перекинувся автомобіль через ДТП, постраждали двоє людей Фото: у Києві сталось ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на проспекті Степана Бандери сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох автомобілей. Один з автомобілей перевернувся.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на dtp.kiev.ua.

Автопригода сталася поблизу станції метро "Почайна". Водій автомобіля "Лада" не пропустив Renault, внаслідок чого сталось зіткнення. Від удару Renault перекинувся на бік.

Через аварію були заблоковані дві смуги в напрямку Північного моста. В автомобілі "Лада" було троє пасажирів, двоє з яких отримали травми.

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