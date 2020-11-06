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У Києві знову відкрили станцію метро, де шукали вибухівку

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 19:49
У Києві знову відкрили станцію метро, де шукали вибухівку
Фото: станція "Майдан Незалежності" (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці завершили перевірку станції метро "Майдан Незалежності" в Києві на наявність вибухонебезпечних предметів. Вибухівки на станції столичного метро не знайшли.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Оскільки мінування не підтвердилося, то станція метро "Майдан Незалежності" та пересадка були знову відчинені для пасажирів.

"Метрополітен працює у звичайному режимі", - заявили в КМДА.

Нагадаємо, сьогодні невідомий заявив про мінування станції метро "Майдан Незалежності". Станція була закрита на вхід та вихід поки правоохоронці шукали вибухівку.

Додамо, вчора поліція перевіряла повідомлення про мінування ще однією столичної станції метро. Станцію зачиняли на вхід та вихід.

Також РБК-Україна писало, що на станцій метро "Славутич" чоловік напав на поліцейського, який зробив йому зауваження через відсутність маски. Зловмиснику загрожує до трьох років за ґратами.

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Новини України Суспільство КиївметромінуванняМайдан Независимости

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