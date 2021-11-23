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У Києві черговий збій у роботі громадського транспорту: список маршрутів

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 08:20
У Києві черговий збій у роботі громадського транспорту: список маршрутів Фото: у Києві черговий збій у роботі громадського транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 23 листопада вранці у Києві стався черговий збій у роботі громадського транспорту. Низка автобусів та тролейбусів курсують із запізненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс.

Зокрема, затримується рух автобусів № 21, 73, 100, 101, 114.

Також із затримкою рухаються тролейбуси №29, 30, 31, 47, 50, 50к, за напрямком проспект Маяковського, Керченська площа, проспект Ватутіна, проспект Героїв Сталінграда з причини скупчення автотранспорту.

За інформацією Київпастрансу, на місце вже викликано поліцію.

Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

Зокрема, затори утворилися на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, Північному мосту, вулиці Семена Скляренка, Набережному шосе та вулиці Жилянській.

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