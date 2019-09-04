ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    04.09.2019 - 08:46
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки на Великій окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, Відрадному проспекті

Пробки у Києві утворились на дорогах у середу, 4 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Ускладнений рух транспорту на правому березі столиці, а саме на проспекті Перемоги та біля станцій метро "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська". Пробки на Великій окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, Відрадному проспекті, вулиці В'ячеслава Чорновола, проспекті Валерія Лобановського.

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Також зафіксовані пробки на Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки", Наддніпрянському шосе, бульварі Дружби народів, бульварі Лесі Українки, вулиці Миколи Грінченка, вулиці Велика Васильківська, біля станції метро "Палац спорту".

Ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Печерська", "Золоті ворота", "Площа Льва Толстого", вулиці Шовковична, вулиці Михайла Грушевського, біля мтеро "Контрактова площа", вулиці Набережно-Хрещатицька. Пробки також утворились на мосту Патона, Дарницькому мосту та частково на Південному мосту.

На лівому березі Києва пробки утворились на проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Бориспільська". Ускладнений рух транспорту на проспекті Петра Григоренка, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, проспекті Юрія Гагаріна, Броварському проспекті та біля станцій метро "Лівобережна", "Дарницька", "Чернігівська", "Лісова".

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження. Сьогодні погода погіршиться у центральних та південних областях. Очікуються дощі та грози у більшості центральних, а також в Одеській та Миколаївській областях.

У Києві утворились численні пробки У Києві утворились численні пробки
Новини України пробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся