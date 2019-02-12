У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнення руху спостерігаються в центральній частині міста

У Києві 12 лютого, станом на 11:40, утворилися багаточисельні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулицях Богдана Хмельницького, Велика Житомирська, В'ячеслава Чорновола, Кудрявський спуск, вулиці Набережко-Хрещатицькій, вулиці Набережно-Рибальській, Набережному шосе, бульварі Лесі Українки.

Крім того, затори спостерігаються на вулицях Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Народного ополчення, частково на Повітрофлотському проспекті, а також на Великій Окружній дорозі.

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Шулявська", "Університет", "Лук'янівська", "Площа Льва Толстого".

Крім того, рух ускладнено на мосту Метро, Північному мосту, мосту Патона, а також на під'їзді до Південного мосту у районі станцій метро "Славутич" та "Осокорки".

Водночас на лівому березі затори спостерігаються на Броварському проспекті, вулицях Краківська та Митрополита Андрія Шептицького.

Крім того, за даними Google Maps, у Києві, станом на 11:30 зафіксовано більше 20 дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Нагадаємо, раніше у КМДА водіїв закли у вівторок 12 лютого не виїжджати на приватних автомобілях, оскільки у Києві очікуються значні опади.

Синоптики прогнозували значні опади у вигляді мокрого снігу та приріст снігового покрову до 10 см, однак від самого ранку йде дощ.