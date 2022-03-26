ru ua
Сб, 26 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві та області скасували посилену комендантську годину

Новость на русском →
Київ, Субота 26 березня 2022 14:01
У Києві та області скасували посилену комендантську годину Фото: Віталій Кличко (facebook.com/Vitaliy Klychko)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві та області скасували посилену комендантську годину, яка мала діяти з 20:00 26 березня до 7:00 28 березня. Таким чином, завтра жителі столиці зможуть виходити з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Комендантська година в Києві та області, завтра вдень вводитися не буде. І час комендантської години залишиться у звичайному режимі - з 20:00 до 7:00", - написав він.

При цьому Кличко додав, що вдень у неділю по столиці і в області пересуватися буде можна.

Війна Росії проти України триває тридцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Комендантська година Війна Росії проти України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну