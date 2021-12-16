У Києві знешкодили терористів ІДІЛ. Серед них було 5 громадян РФ
Співробітники СБУ припинили діяльність центру міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" в Києві. У зловмисників вилучили зброю та боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.
Встановлено, що керівником угруповання був один із лідерів ІДІЛ, якого СБУ затримала та екстрадувала до Грузії у травні 2020 року.
За попередніми даними, до угруповання входили 12 осіб. П'ятеро з них - громадяни РФ, які перебували у розшуку за злочини у різних країнах світу.
Крім того, зловмисники причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків Ісламської держави на території Близького Сходу. Співробітники СБУ встановили факти їх листування з людьми, які перебувають у Сирії та беруть участь у бойових діях.
Зловмисники намагалися втекти від правоохоронців, тому оселилися за окремими адресами різних районів Києва. У них провели обшуки, де виявили та вилучили зброю та патрони до неї, підроблені документи, телефони. Усі ці предмети направили на експертизу.
Фігурантам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Слідчі дії продовжуються.
Нагадаємо, Служба безпеки України протидіє контрабанді отруйних хімічних речовин, які загрожують державній та міжнародній безпеці. Ліквідовано транснаціональний канал нелегального переміщення російської ртуті до ЄС.