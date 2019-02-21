У Києві вночі 24 лютого закриють рух транспорту на мосту Патона

Фото: міст Патона (РБК-Україна)

Обмеження руху пов’язані з ремонтними роботами

У Києві 24 лютого з 00:00 до 05:00 у зв’язку із першочерговими ремонтними роботами на мосту ім. Патона буде закрито рух транспорту в обох напрямках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві у зв'язку з першочерговим ремонтом на мосту ім. Патона буде частково обмежено рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 12 по 24 лютого в напрямку з Русанівської набережної на Дніпровську набережну.

Також повідомлялося, що в Києві введено в дію режим одностороннього руху на Парковій дорозі в бік Європейської площі в ранкові години робочих днів з 31 січня 2019 року продовжили на 1 годину - до 11:00.