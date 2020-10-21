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У Києві за тиждень захворіли на грип та ГРВІ 8 тисяч людей

Київ, Середа 21 жовтня 2020 12:19
У Києві за тиждень захворіли на грип та ГРВІ 8 тисяч людей
Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві розпочався сезон захворюваності на грип та ГРВІ. За минулий тиждень захворіли 8 тисяч людей.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко, посилаючись на дані МОЗ.

Зокрема, захворіли 4047 дорослих та 4038 дітей. Половина хворих дітей - школярі. До медичних закладів госпіталізували 24 пацієнти, в тому числі - 10 дітей.

"За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в столиці зареєстрували понад 8 000 хворих на грип та ГРВІ", - написав Кличко.

Нагадаємо, в МОЗ прогнозують пік епідемії вірусних захворювань в кінці листопада.

Зазначимо, у МОЗ попередили про небезпеку одночасного зараження грипом і COVID-19.

Також у МОЗ закликають до вакцинації від грипу для уникнення поєднання з COVID-19.

Також головний санлікар заявляв, що в Україні розроблять тест-систему, яка дозволить з першого разу визначити, чи є у людини грип або COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в українських аптеках вже з'явилися вакцини від грипу. На даний момент у вільному продажу є вакцина південнокорейського виробництва.

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