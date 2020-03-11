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У Києві знайшли мертвим директора кінотеатру

Новини » Надзвичайні події     11.03.2020 - 23:31
У Києві знайшли мертвим директора кінотеатру
Ілюстративне фото (tut-kiev.com)

Труп чоловіка виявили співробітники кінотеатру

У Києві в кінотеатрі "Флоренція" на проспекті Володимира Маяковського, 31 знайшли труп чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Співробітники дізналися у загиблого директора кінотеатру. Труп знайшли в підсобному приміщенні.

За інформацією видання, розглядається версія нещасного випадку, нібито чоловік міг впасти зі сходів.

Раніше повідомлялося, що в Київській області знайшли мертвим екс-голову правління "Інтера". Поліція Київської області розслідує загибель підприємця Сергія Старицького в селі Чайки як самогубство.

Від жительки села Чайки про те, що в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав в гості зі столиці. На місці події поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови.

РБК-Україна писало, що в будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) на Печерську в Києві знайшли застреленим молодого хлопця. Слідчі Державного бюро розслідувань почали розслідування за фактом можливого самогубства вчиненого працівником Управління державної охорони (УДО).

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