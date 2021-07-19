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У Києві ліквідують наслідки зливи: які маршрути досі не курсують

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 18:06
У Києві ліквідують наслідки зливи: які маршрути досі не курсують Фото: у Києві ліквідують наслідки зливи (kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Києві йдуть роботи з ліквідації наслідків зливи, що обрушилася на столицю. На деяких маршрутах громадського транспорту рух поки не відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

За його словами, у зв'язку з підтопленням столичних вулиць деякі маршрути громадського транспорту були змінені. В цей час ведуться роботи з відновлення руху автобусів і тролейбусів.

Так, через пошкодження асфальту в Подільському районі рух тролейбусів №24, 35 і автобусів №102 і 72 відновити поки не вдалося.

У Деснянському районі у зв'язку з підтопленням вулиці ведуться роботи з відновлення руху тролейбусів №37 і 37-а.

"Наслідки поганої погоди в метро вже ліквідовані і постраждалі станції працюють в штатному режимі", - додав Поворозник.

Представник КМДА також зазначив, що в Києві по час зливи впало близько 150 дерев. Співробітники столичних служб беруть участь у ліквідації наслідків розгулу стихії.

У столиці спостерігаються підтоплення в різних районах. Зокрема, це Подільський, Святошинський, Солом'янський та Шевченко.

Поворозник попередив, що 20 липня в столиці знову очікуються грози.

Нагадаємо, вдень 19 липня у Києві різко погіршилася погода. Через зливу в столиці стався збій в роботі транспорту, деякі станції метро були закрили через загрозу затоплення.

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