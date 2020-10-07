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У Києві до Дня захисника України посилять контроль за правопорядком

Київ , Середа 07 жовтня 2020 15:40
У Києві до Дня захисника України посилять контроль за правопорядком
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У наступну середу, 14 жовтня, в День захисника України у Києві посилять контроль за правопорядком. Правоохоронці зможуть перевіряти документи, проводити огляд і обмежувати доступ на окремі ділянки, де будуть проводити масові акції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що у цей день у столиці заплановані масові акції, в тому числі марш Української повстанської армії.

"Заходи з нагоди святкування Дня захисника України, Дня українського козацтва та 78-ї річниці створення УПА відбудуться 14 жовтня. Спираючись на досвід минулого року, ми очікуємо участь у цих заходах великої кількості громадян. Крім того, вже сьогодні відомо про намір провести марш УПА-2020 в місті Києві", - йдеться в повідомленні.

Для запобігання можливих провокацій, в місцях проведення масових заходів будуть застосовувати "превентивні поліцейські механізми".

"Серед них перевірка документів та огляд речей громадян. За необхідності - обмеження доступу на окремі ділянки під час масових акцій. До роботи в місцях великого скупчення людей також будуть залучені групи превентивної комунікації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВС планує залучити на місцеві вибори мобільні групи та авіацію для реагування в разі порушень закону. В цілому стежити за порядком будуть майже 140 тисяч силовиків.

Також РБК-Україна писало, що в Україні для виявлення хворих коронавірусом можуть використовувати службових собак.

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