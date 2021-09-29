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У Києві двоє чоловіків намагались збути 240 тисяч фальшивих доларів

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Київ, Середа 29 вересня 2021 13:59
У Києві двоє чоловіків намагались збути 240 тисяч фальшивих доларів Фото: двоє чоловіків намагалися збути в Києві 229 тисяч фальшивих доларів (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві правоохоронці викрили дует зловмисників на збуті фальшивої іноземної валюти. Спільники налагодили незаконний бізнес із закупівлі за кордоном підроблених доларів та продажу їх на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Правоохоронці затримали двох осіб за збут фальшивої іноземної валюти на суму 240 тисяч доларів. Зловмисниками виявились 42-річний уродженець Луганської області та 34-річний мешканець Львівської області.

Фігуранти через мережу Інтернет познайомились з чоловіком та запропонували йому обміняти іноземну валюту. Правопорушників затримали після проведення й документування контрольних закупок та під час спроби збуту партії фальшивої валюти на суму 240 тисяч доларів. Вилучені купюри направлено на проведення відповідної експертизи.

Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 199 Кримінального кодексу України - зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Також слідчі звернулися з клопотанням до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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