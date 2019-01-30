У Києві у четвер очікується туман, місцями ожеледь

Фото: туман у Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Видимість складе 200-500 метрів

Київська міська рада з посиланням Український гідрометцентр повідомляє, що у четвер, 31 січня, у столиці очікується туман, місцями ожеледь. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Вказано, що видимість складе 200-500 метрів.

"31 січня у столиці туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Також місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Загалом, у місті у четвер хмарно. Невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-2° тепла", - сказано у повідомленні.

Так, водіям рекомендують під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, у ряді областей України на ранок 30 січня спостерігається туман.

Як писало РБК-Україна, синоптики також попередили, що в більшості областей на дорогах очікується ожеледиця. У Києві сьогодні буде тепло і туманно, можливий дощ.

Додамо, у кінці січня очікується різка зміна погоди. Зокрема, практично у всіх регіонах відступили снігопади і морози, а тимчасова відлига супроводжується туманом і мрякою.