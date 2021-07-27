У Києві на Алеї Героїв Небесної сотні влаштували погром

У Києві влаштували погром на Алеї Героїв Небесної сотні. Чоловік пошкодив клумби, його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу поліції Києва .

Перехожі повідомили поліцейським про пошкодження клумб на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Порушника затримали і доставили до відділу поліції. Ним виявився уродженець Донецької області, 1980 року народження, який не зміг пояснити мотиви свого вчинку.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації.

Фото: на Алеї Героїв Небесної сотні влаштували погром (facebook.com/UA.KyivPolice)