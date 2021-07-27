У Києві на Алеї Героїв Небесної сотні влаштували погром
Фото: на Алеї Героїв Небесної сотні влаштували погром (facebook.com/UA.KyivPolice)
У Києві влаштували погром на Алеї Героїв Небесної сотні. Чоловік пошкодив клумби, його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.
Перехожі повідомили поліцейським про пошкодження клумб на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Порушника затримали і доставили до відділу поліції. Ним виявився уродженець Донецької області, 1980 року народження, який не зміг пояснити мотиви свого вчинку.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації.
Фото: на Алеї Героїв Небесної сотні влаштували погром (facebook.com/UA.KyivPolice)