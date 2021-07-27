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У Києві на Алеї Героїв Небесної сотні влаштували погром

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 10:10
У Києві на Алеї Героїв Небесної сотні влаштували погром Фото: на Алеї Героїв Небесної сотні влаштували погром (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві влаштували погром на Алеї Героїв Небесної сотні. Чоловік пошкодив клумби, його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

Перехожі повідомили поліцейським про пошкодження клумб на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Порушника затримали і доставили до відділу поліції. Ним виявився уродженець Донецької області, 1980 року народження, який не зміг пояснити мотиви свого вчинку.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації.

Фото: на Алеї Героїв Небесної сотні влаштували погром (facebook.com/UA.KyivPolice)

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Небесная сотня погром
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