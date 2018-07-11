У Києві 7-річна дівчинка випала з вікна, дитина загинула

Від отриманих травм внаслідок падіння з вікна дівчинка загинула

У Києві в Святошинському районі столиці 7-річна дівчинка випала з вікна. Трагедія сталася сьогодні, 11 липня, на бульварі Кольцова, йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва.

Отримавши це повідомлення, на місце події одразу прибули автопатрулі, слідчо-оперативна група та медики. Зазначається, що від отриманих травм дівчинка померла у лікарні.

"Працівники ювенальної превенції на даний час спілкуються з родичами дівчинки, аби встановити всі обставини трагічного інциденту", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно подібна ситуація сталась у Вінниці - там з вікна багатоповерхівки випала півторарічна дівчинка. Дитина впала з четвертого поверху. Дівчинка залізна на стіл, що стояв біля вікна, а потім вилізла на підвіконня. Дитина сперлася на москітну сітку, котра не витримала ваги дівчинки.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області померла новонароджена дівчинка, яку матір залишила на підвіконні в пологовому будинку.