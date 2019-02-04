У Києві понад 100 шкіл закрили на карантин через грип і ГРВІ

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У столиці за п'ятий тиждень 2019 року зареєстровано понад 14 тис. хворих на грип та ГРВІ

У Києві за п'ятий тиждень 2019 року зареєстровано 14 397 хворих на грип і ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 485,9 і нижча епідемічного порогу на 43,2%. Інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на рівні, характерному для цього періоду року. За п'ятий тиждень 2019 року зареєстровано 14 397 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 13967).

Всього в столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 3,1%. Зокрема, захворіла 8951 дитина, дорослих - 5446 осіб.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, серед школярів захворюваність зросла на 9,6%.

"У структурі захворюваності діти становлять 62,2%, а на попередньому тижні – 58,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 9,6%: 4 041 випадок, що становить 45,2% від загальної кількості захворілих дітей і 28,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - розповів Поворозник.

В медичні установи за п'ятий тиждень госпіталізовано 176 осіб, з них 146 - діти. Він окремо відзначив, що за інформацією Департаменту освіти і науки, зараз у Києві призупинено навчальний процес у 106 школах.

Нагадаємо, в Миколаєві 53 навчальні заклади середньої освіти з понеділка 4 лютого не будуть працювати через карантин.

РБК-Україна писало, профільна комісія прийняла рішення про закриття на карантин в Івано-Франківську 42 шкіл.