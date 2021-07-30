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В Києві 1 серпня можуть закрити кілька станцій метро

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 09:54
В Києві 1 серпня можуть закрити кілька станцій метро Фото: в Києві можуть закрити кілька станцій метро через футбол (Віталій Носач. РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У неділю, 1 серпня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можут закривати станції метро у Києві. Обмеження можуть ввести на станціях "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Ппочаток гри запланований на 19:30 між командами "Динамо" (Київ) та"Верес" (Рівне).

"Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - попереджає адміністрація метро.

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