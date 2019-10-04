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Київ скували затори: карта

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 18:30
Київ скували затори: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах

У Києві ввечері, 4 жовтня, утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Затори на правому березі

Ускладнено рух транспорту на Голосіївському проспекті, на Великій Окружній дорозі, на Чорній горі, на бульварі Дружби народів, на Повітрофлотському проспекті, на вулиці Васильківська, на вулиці Володимирська, на бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Євгена Коновальця, на вулиці Казимира Малевича.

Також затори утворилися на бульварі Лесі Українки, на Михайлівській площі, на вулиці Костянтинівська, на Набережному шосе, на вулиці Фролівська, на вулиці Богдана Хмельницького, на вулиці Володимирська, на вулиці Хрещатик, на вулиці Мечникова, на вулиці Шота Руставелі, на проспекті Перемоги, на проспекті Космонавта Комарова, на вулиці Вадима Гетьмана, на вулиці Соборна.

Київ скували затори: карта

Фото: скріншот затор на правому березі

Затори на лівому березі

Пробки утворилися на Харківському шосе, на проспекті Миколи Бажана, на вулиці Анни Ахматової, на Дніпровській набережній, на вулиці Ревуцького, на Лісовому масиві, на проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Попудренка, на бульварі Перова.

Київ скували затори: карта

Фото: скріншот затор на лівому березі

Також ускладнений рух на Гаванському мосту, мосту Метро, на Північному мосту.

Також РБК-Україна повідомляло, що з 4 по 6 жовтня в Києві буде масово обмежено руху автомобільного транспорту. Обмеження будуть викликані проведенням марафону.

Нагадаємо, 18 вересня в Києві було паралізовано рух транспорту з-за "мінування" мосту Метро. Тоді близько 16:30 колишній військовий Олексій Белько захопив міст і погрожував підірвати його. В результаті інциденту часткове рух транспорту на мосту вдалося відновити лише близько 21:15. Проблеми з рухом у Києві спостерігалися до кінця доби.

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