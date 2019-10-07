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Київ скували пробки

Новини » Суспільство    07.10.2019 - 08:23
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на правому та лівому берегах

У понеділок, 7 жовтня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Правий берег

Масштабні пробки зафіксовані на проспекті Перемоги від станції метро "Академмістечко" до "Шулявська". Ускладнений рух транспорту на проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.

Київ скували пробкиФото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Пробки зафіксовані на вулиці Богатирська, вулиці Олени Теліги, вулиці Дегтярівська, вулиці Січових Стрільців, частково на Подолі. У центрі столиці сильних затор немає.

Ускладнений рух транспорту на Північному, Південному, Дарницькому мостах та мосту Патона.

Лівий берег

Зі сторони мостів ускладнений рух транспорту на проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана, Дарницьому та Баварському проспектах. Крім того, пробки утворились біля станцій метро "Лівобережна", "Бориспільська", "Осокорки", "Позняки", "Славутич".

Київ скували пробкиФото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, погода у понеділок, 7 жовтня, буде прохолодною, у південних областях можливі дощі. У столиці сьогодні очікується суха та переважно хмарна погода. Вдень у Києві буде прохолодно, температура триматиметься в межах +7...+9 градусів.

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