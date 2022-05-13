Київ та область змінюють час комендантської години. Транспорт ходитиме допізна
З неділі, 15 травня, буде скорочено час комендантської години в Києві та Київській області. Тепер вона починатиметься з 23:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram столичного мера Віталія Кличка.
"З неділі, 15 травня, комендантська година буде починатися годину пізніше. І триватиме з 23: 00 до 5:00 ранку", - зазначив він.
За його словами, з 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше:
- метрополітен - з 06:00 до 22:00
- наземний громадський транспорт - з 06:00 до 22:30
У той же час Кличко закликав дотримуватися правил комендантської години і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки загроза ракетних ударів по Києву залишається.
Зазначимо, до 15 травня комендантська година діє з 22:00 до 5:00.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українців хочуть штрафувати за порушення комендантської години.
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