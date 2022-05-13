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Київ та область змінюють час комендантської години. Транспорт ходитиме допізна

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Київ, П'ятниця 13 травня 2022 10:03
Київ та область змінюють час комендантської години. Транспорт ходитиме допізна Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

З неділі, 15 травня, буде скорочено час комендантської години в Києві та Київській області. Тепер вона починатиметься з 23:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram столичного мера Віталія Кличка.

"З неділі, 15 травня, комендантська година буде починатися годину пізніше. І триватиме з 23: 00 до 5:00 ранку", - зазначив він.

За його словами, з 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше:

  • метрополітен - з 06:00 до 22:00
  • наземний громадський транспорт - з 06:00 до 22:30

У той же час Кличко закликав дотримуватися правил комендантської години і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки загроза ракетних ударів по Києву залишається.

Зазначимо, до 15 травня комендантська година діє з 22:00 до 5:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українців хочуть штрафувати за порушення комендантської години.

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Київ Київська область Комендантська година
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