Київ накриє смог, а показники COVID в Україні близькі до пікових за всю пандемію: новини за 13 жовтня

Україна за двома показниками по COVID-19 наближається до своїх пікових значень, до Києва йде хмара чорного смогу, Молдова оголосила режим НС через газову кризу. Детальніше про те, що сталося в середу, 13 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

Україна вже на максимумі. Показники COVID близькі до пікових за всю пандемію

Україна наближається до історичних пікових значень за рівнем смертності та рівнем госпіталізації за всю пандемію. Вже пройдено пікові значення осені 2020 року.

В Києві COVID-лікарні заповнені майже на половину. У місті щодоби госпіталізують 300 інфікованих пацієнтів.

МОН рекомендує піти на канікули з понеділка. Але рішення за школами

Міністерство освіти і науки України направило у школи лист з рекомендацією оголосити осінні канікули з 18 жовтня з огляду на погіршення ситуації з COVID-19. Однак дату початку канікул школи повинні визначити самостійно.

"Чинним законодавством передбачено, що структура і тривалість навчального року й відпочинку між ними, визначаються виключно рішенням педагогічної ради закладу освіти. А тому, звертаючись до педрад, прошу відповідально поставитися до рекомендацій Міносвіти", - заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Молдова оголосила режим НС через газову кризу. Готують переговори з Україною

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови запровадила режим підвищеної готовності в газовому секторі. Країна готується до переговорів з Україною.

Прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця заявила, що планує попросити Комісію з надзвичайних ситуацій перевірити резерви природного газу компаній сектора й проінспектувати можливості. Прем’єр додала, що уряд сьогодні готує альтернативні сценарії, які включать імпорти газу з інших джерел з використанням існуючих міжмережевих з'єднань з Україною і Румунією.

Кримінальна відповідальність за підписку на Telegram-канал: МВС Білорусі опублікувало постанову

Білоруське МВС планує залучати громадян до кримінальної відповідальності за підписку на телеграм-канали і чати, визнані в республіці екстремістськими. Раніше підписка на визнані екстремістськими чати і канали розцінювалася як адміністративне правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення Головного управління Міністерства по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією країни. У МВС заявили, що документ дозволяє їм визнати групи в месенджерах і соціальних мережах незареєстрованими групами громадян, які здійснюють екстремістську діяльність. Їм загрожує максимальне покарання до 7 років волі, заявили у відомстві.

Україну накриває жахливий смог. Таке буває тільки в найбрудніших центрах Азії та Африки (фото)

Україну накриває хмарою чорного смогу, який розростається і вже завтра-післязавтра, 14-15 жовтня, може дістатися до столиці. Зона брудного повітря розширюється, про що свідчать знімки з супутника.

Про це в Facebook написав експерт з роботи житлово-комунального господарства Олег Попенко. Він опублікував два фото, на яких видно, як хмара збільшилася буквально за добу. "За словами Олега Попенка, забруднення пов'язане не так з погодними умовами, як з початком опалювального сезону в сільській місцевості з використанням дров, а також зі спалюванням листя.

В Україну увірветься західний антициклон, який змінить погоду на довгих вихідних

Погода в Україні зміниться завдяки новому антициклону Oldenburgia із Заходу, який принесе метаморфози, випхавши атмосферний фронт, що приніс в країну хмарність і опади.

Якою буде синоптична ситуація протягом вихідних з 14 по 17 жовтня - читайте в матеріалі Styler.