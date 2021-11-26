Київ накриє сильний вітер
Фото: Київ накриє вітер (Getty Images)
У Києві оголошено штормове попередження. Сьогодні у місті очікується сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 26 листопада, вночі та вранці 27 листопада у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Сьогодні в столиці синоптики прогнозують суху погоду. Стовпчики термометра вдень покажуть +6 +8 градусів, а вночі опустяться до 0 -2.