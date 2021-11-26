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Київ накриє сильний вітер

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 11:03
Київ накриє сильний вітер Фото: Київ накриє вітер (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві оголошено штормове попередження. Сьогодні у місті очікується сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 26 листопада, вночі та вранці 27 листопада у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Сьогодні в столиці синоптики прогнозують суху погоду. Стовпчики термометра вдень покажуть +6 +8 градусів, а вночі опустяться до 0 -2.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження у найближчу годину.

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