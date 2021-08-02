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Київ накриє гроза: де ще в Україні оголосили штормове попередження

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 09:30
Київ накриє гроза: де ще в Україні оголосили штормове попередження Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні, зокрема у Києві, оголошено штормове попередження. Сьогодні будуть дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні грози в західних, вдень і в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях, а також у Києві.

В окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Київській області вдень гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, вчора дощі та грози вирували в Україні. Без світла залишились більше 500 населених пунктів.

Зазначимо, у серпні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище за кліматичну норму.

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