Київ накриє гроза: де ще в Україні оголосили штормове попередження
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні, зокрема у Києві, оголошено штормове попередження. Сьогодні будуть дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні грози в західних, вдень і в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях, а також у Києві.
В окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Київській області вдень гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, вчора дощі та грози вирували в Україні. Без світла залишились більше 500 населених пунктів.
Зазначимо, у серпні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище за кліматичну норму.