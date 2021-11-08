Кіберполіція ліквідувала веб-ресурс, який розповсюджував дані 200 млн людей

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кіберполіції.

"Профілактичні заходи були спрямовані на виявлення окремих осіб та злочинних груп, які займаються незаконним отриманням та розповсюдженням персональних даних громадян, баз даних, а також встановлення підприємств, установ та організацій, які можуть бути причетні до порушення законодавства України в сфері обігу персональних даних", - пише пресслужба.

У результаті оперативних дій було припинено діяльність одного з найбільших вебресурсів, який розповсюджував дані 200 млн осіб. На сайті зберігалися відомості щодо номера телефона, місця реєстрації, ПІБ й в деяких випадках інформація про надання адміністративних послуг.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України", - додає пресслужба.