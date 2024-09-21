Какие шины для авто лучше: узкие или широкие

Традиция не до конца ясна, но она есть, и актуальна для всего земного шара: широкие колеса почему-то считаются красивее узких. Водители полагают, что широкая резина более безопасна, но эксперты говорят другое. Так какие шины лучше?

То, что колеса стали элементом стайлинга, еще можно понять. Но как объяснить, почему автовладельцы пренебрегают безопасностью ради красоты? Прежде чем перейти к предметному разговору о ширине и высоте, напомним, что говорить о выборе размерности шин можно только при наличии у водителя двух отдельных комплектов колесных дисков. Потому что расхождение в ширине шины и диска не может быть больше 10 мм.

А еще нередко весомые отличия в ширине шины влекут и изменение ее посадочного диаметра: более широкую шину часто делают с большим посадочным диаметром. Это еще один шаг в сторону спортивности, но он влечет за собой дополнительные изменения в характеристиках и определенные заботы, поэтому это тема отдельного разговора.

Важно напомнить, что при покупке шин необходимо соблюдать рекомендации производителя – все допустимые размерности шин указаны в заводском мануале автомобиля. И отступать от них запрещает законодательство Украины.

Многочисленные исследования и тестирование в реальных условиях (в которых, кстати, неоднократно участвовали и автожурналисты rbc.ua) показывают: ширина протектора влияет не только на внешний вид автомобиля, но и на управляемость. Да и некоторые другие характеристики машины.

Широкие шины: плюсы

Отличаются более спортивным видом;

Имеют лучшее сцепление на сухой чистой дороге. То есть – лучшая управляемость и меньший тормозной путь;

Широкие шины: минусы

Большее сопротивление качению – следовательно, больший расход топлива;

Худший акустический комфорт. Имея большую площадь поверхности контакта с асфальтом, широкая шина часто создает больше шума при качении;

Возможны проблемы с размещением в колесной арке. Если шина шире, чем заводская инструкция, она может цепляться за крыло машины или детали ходовой части.

Узкие шины: плюсы

Узкие шины дешевле. Поскольку узкие высокопрофильные размеры более популярны, они производятся в большем количестве и потому имеют более низкую себестоимость;

Лучшие характеристики в дождливую погоду. Узкая шина увереннее противостоит главной опасности во время дождя – аквапланированию; то есть машина с узкой резиной "всплывет" на большей скорости, чем обута в широкие колеса.

Лучшая приспособленность к зимним условиям. Зимой узкие шины лучше, потому что обеспечивают более высокое поверхностное давление на дорогу. Узкие шины также лучше работают на рыхлом снегу и слякоти.

Узкие шины: минусы

Худшая плавность хода. При одинаковом с широкой посадочной шиной диаметре узкая шина имеет внутри меньше воздуха, следовательно, она хуже поглощает толчки неровной дороги.

Кратко

Различия в характеристиках шин разных моделей и размерностей следует воспринимать с учетом того, что даже самая лучшая модель покрышки не отменяет законов физики. И что лучшая характеристика, например, сцепление просто на несколько процентов отодвигает тот предел, когда колесо все равно сорвется в занос. Поэтому не пытайтесь нащупать тот предел, и двигаясь на любых шинах, полагайтесь не столько на их качества, сколько на собственный опыт и здравый смысл.