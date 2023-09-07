Какие ракеты Запад может дать Украине, но почему – не аналоги "шахедов"

Эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский для РБК-Украина – о том, какое дальнобойное оружие США и Европа может дать Украине и почему не передает.

Почему мы говорим о поставке от партнеров именно западных, а не советских ракет? Потому что номенклатуры, которые могли бы сейчас оставаться в странах бывшего Варшавского договора – в Восточной Европе – это максимум "Точка-У" (на 120 километров). Непонятно, в каком они состоянии. Передавались ли нам такие ракеты – пока также неизвестно. Однако во время ряда ударов летом этого года по временно оккупированному Бердянску россияне говорили, что по ним прилетала именно "Точка-У". То есть до сих пор каким-то образом запас этих ракет у нас поддерживался, возможно, не только за счет внутренних ресурсов.

Если говорить об авиационных ракетах для самолетов советского образца, то с этим были проблемы как у нас, так и на складах у наших восточноевропейских соседей. До 2010 года у нас еще оставалось до ста старых советских ракет Х-59 с дальностью стрельбы 45-110 километров, но потом они были списаны. К слову, такими ракетами россияне обстреливали украинские нефтебазы весной 2022 года, то есть это достаточно мощное оружие.

У наших партнеров – в частности Польши и Словакии – не было таких управляемых дальнобойных ракет, которые можно было вешать под советские самолеты. Поэтому они пытались давать нам хотя бы крупнокалиберные реактивные снаряды, такие как С-25, которые могут бить на дистанцию в несколько километров и рассчитаны на уничтожение особо крупных объектов, например, железнодорожных станций. Была история, когда в прошлом году по россиянам в ответ прилетели такие снаряды с надписями "За Винницу". Тогда предполагали, что их нам доставили именно из Польши.

Из разных снимков и открытых источников можно сделать вывод, что у нас был еще определенный запас ракет типа Х-25, однако у них дальность пуска ограничена 10 километрами. Такими ракетами работали из наших Су-24.

Именно по этим причинам приходится просить именно западные ракеты и даже по возможности адаптировать их под советские самолеты, которые по инструкции к ним не подходят. Если перебирать образцы такого вооружения авиационного базирования, которые нам еще не передавали – это немецкая авиационная крылатая ракета Taurus (есть еще версия для наземного пуска, вопрос только в ее серийном производстве), AGM-158 или SLAM-R для F-16 (разработанный на базе Harpoon для удара по наземным целям с дальностью до 300 километров).

Storm Shadow и SCALP, которые нам уже передали партнеры – два типа дальнобойных ракет воздушного базирования, наиболее распространенных в Европе. У Испании также есть несколько десятков Taurus, но для их передачи им все равно нужно разрешение Германии. Однако в том, что касается Taurus, есть еще другой вопрос – с чего их запускать. Штатным носителем Taurus может быть шведский Grippen. Но, похоже, что перспективы получения этих истребителей еще дальше, чем Taurus. А F-16, которые уже согласились передать союзники, доктринально не являются носителем этих немецких ракет.

Интересный факт: Taurus, Storm Shadow и SCALP разрабатывались в рамках единого европейского проекта под названием Apache1980-х годов. Европейцы тогда не захотели покупать крылатую ракету у США, а вместо этого решили разрабатывать свою. Кроме того, у французов есть еще крылатые ракеты SCALP морского базирования – SCALP Naval – с дальностью 900 километров, но у нас нет кораблей под такие ракеты, потому этот вариант для нас отпадает.

Согласно информации в открытых источниках, всего было произведено до тысячи ракет Storm Shadow. Но из них какое-то количество было использовано во время кампаний в Ливии, Сирии, еще часть продали Саудовской Аравии. Ракет SCALP было произведено в количестве около 600 единиц. При этом французская пресса заявляла, что к началу 2023 года их было уже около 400 единиц, ведь любая ракета имеет нормативный срок службы. Поэтому когда немцы говорят, что у них на складах 600 ракет Taurus, но только 150 из них в боеготовом состоянии, то это вполне может быть правдой.

Если говорить о ракетах наземного базирования, то мы просим у США ATACMS, которые можно запускать из HIMARS. Почему именно эти ракеты? Потому что у других стран – Франции, Германии, Великобритании – собственных ракет наземного базирования просто нет – они их не разрабатывали. Франция в 90-е годы вообще списала свои баллистические ракеты наземного базирования.

Это все объясняется тем, что до 2019 года формально действовал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он работал до тех пор, пока россияне не построили "Искандер-К" на 1500 километров и малые корветы для "Калибров". Сейчас в российском флоте большинство ракетоносителей – это малые корветы и это тоже был способ обхода договора о РСМД. Ведь такие малые корветы могут перемещаться и по внутренним водным путям России, например по Волге. Поэтому к 2023 году Европа подошла в таком состоянии, когда у них очень ограничены запасы оружия.

Великобритания, Франция и Германия концентрировались только на разработке этих ракет воздушного базирования и так – чтобы вписываться в показатель 500 километров. Это не потому, что они не могли создать ракету большей дальности, а потому, что они, очевидно, не видели такой необходимости. Ведь по своим габаритам Storm Shadow и российская Х-101 не сильно отличаются.

Самая вероятная версия, почему нам все еще не передают ATACMS – потому что их действительно мало – речь идет о 1,5 тысячах единиц. Хотя может быть и другая причина – они очень старые. Они прошли два нормативных срока службы. Их нужно отремонтировать, чтобы ими можно было стрелять. Но представьте себе ситуацию, если бы американцы вышли и сказали: наши ATACMS очень старые, мы их ремонтируем. Это ударило бы по их престижу мировой сверхдержавы – лучше рассказывать об управлении эскалацией, чтобы сохранить лицо.

Что касается GLSDB, которые уже согласились передать США – это сочетание планерной авиационной бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26 к HIMARS. Испытания показали, что это вроде бы рабочая концепция. Но их банально нужно сделать. К тому же там нужно отработать систему наведения, поскольку сама по себе GBU-39 наводится по лазерному лучу с самолета, тогда как GLSDB должна запускаться с наземной установки типа HIMARS. Во время первого года поставок шла речь о нескольких десятках в месяц, это при том, что только этой осенью их должны начать поставлять. То есть с ними есть реальная производственная проблема.

Если говорить об ударных беспилотниках, то Украина в буквальном смысле впереди всего мира, даже если эти Ту-141 "Стриж", которые производились еще в советское время на Харьковском авиазаводе с проектной дальностью 1000 километров, выглядят примитивно. На самом деле, подобные разработки может иметь разве что Китай. Этой весной Великобритания заявляла, что собирается передать нам партию дронов-камикадзе на дальность 200 километров, тогда это воспринималось как долгожданное событие. Пока не ясно, что с этой историей, но тем временем мы изготовили свои аналоги "шахедов". Даже тот беспилотник, который летает на Москву, под условным названием "Бобер" по своим характеристикам (что признали и сами россияне) лучше, чем Shahed-131.

Чтобы выйти на технологический уровень для разработки Shahed-136, Ирану понадобилось лет 20, а сам дрон они разрабатывали минимум с 2014 по 2019 год. И прежде чем они начали прилетать в Украину, считается, что Иран бил ими и по израильским танкерам, и передал их для ударов по Саудовской Аравии, и даже применял по американским войскам в Ираке. То есть мы двигаемся даже быстрее, чем можно представить.