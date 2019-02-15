У КМДА розповіли, чому змінилася ціна на опалення в січні

Фото: Костянтин Лопатін (kyivcity.gov.ua)

У платіжках за січень сума за централізоване опалення значно збільшилась

Кияни отримали платіжки за січень 2019 року, у яких сума за централізоване опалення значно збільшилась у порівнянні з груднем 2018 року, у деяких випадках на 40%-60%. Про це під час прес-брифінгу 14 лютого розповів директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, причин є декілька. Окрім підвищення тарифу на централізоване опалення і гаряче водопостачання на 22,3%, який вступив у силу з початку року, вплинув ще й фактор низької середньомісячної температури зовнішнього повітря.

"Переважна кількість споживачів сплачують за даними показників лічильника теплової енергії, тобто за фактичний обсяг спожитої теплової енергії на потреби опалення будинку. Проте, температура у січні була на 2 градуси нижча (становила –4,5ºС), ніж середньомісячна температура за грудень минулого року, а це основний чинник, який впливає на обсяги споживання теплової енергії, для забезпечення комфортної температури у житлових приміщеннях із дотриманням норм. Окрім того, з січня 2019 року почав діяти новий тариф. У результаті, ці два фактори стали причиною збільшення нарахувань у платіжках за опалення. У середньому, сума збільшилась на 40%, а в деяких випадках до 60%, у залежності від технічних характеристик будинку", – пояснив Костянтин Лопатін.

Нарахування споживачам за централізоване опалення відбувається за двома алгоритмами залежно від наявності лічильника теплової енергії.

У будинках, де встановлені теплові лічильники – розподіл здійснюється (у відповідності до вимог постанови Кабінету міністрів України № 630) пропорційно опалювальній площі кожного окремого приміщення в житловому будинку.

"Що стосується будинків, у яких прилади обліку в опалювальний період був у не робочому стані – нарахування споживачам відбуваються за середніми нарахуваннями за минулий опалювальний період, тобто застосовуються фактичні обсяги споживання за попередній опалювальний період. Такий механізм дозволяє до моменту відновлення роботи приладу обліку виставляти до сплати обсяги теплової енергії, відповідно до фактичної потреби будинку та не виставляти надлишкову сплату", – зазначив Лопатін.